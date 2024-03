Xiaomi Smart Speaker in sconto del 30%, prezzo SHOCK

Se stai cercando uno speaker che vada bene non solo per sentire la musica ma anche come sveglia e che prenda facilmente i comandi vocali, abbiamo trovato la proposta perfetta per te. Lo Xiaomi Smart Speaker è disponibile in super sconto del 30% su Amazon, solamente per poco ancora e fino a esaurimento scorte. Dato che si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo, super valutato dagli utenti, il nostro consiglio di portarlo a casa finché è disponibile 34,99€ invece di 49,99€!

Diffusore pratico ed economico: Xiaomi Smart Speaker

Le funzioni di questo dispositivo sono molte e tutte estremamente interessanti, specie se teniamo presente che si tratta di un articolo che appartiene ad una fascia di prezzo piuttosto contenuta. In primis, grazie la presenza del display a LED, potrei avere un orologio sempre a disposizione per impostare non solo le classiche sveglie, ma anche le sveglie personalizzate con i tuoi brani preferiti.

Come avevamo accennato, potrai facilmente gestire lo speaker grazie all’assistente Google integrato. In questo modo avrai la possibilità di far riprodurre musica, fare domande, abbassare alzare il volume di ciò che stai ascoltando e tutto senza muovere nemmeno un dito!

Ovviamente, trattandosi di un dispositivo smart, potrei utilizzare lo Xiaomi Smart Speaker per sfruttare anche gli altri dispositivi smart che hai in casa.basta collegarli! Ovviamente, per quanto riguarda il suo essere un ottimo speaker, non c’è molto da dire. Il cono a 360° dall’alto parlante infatti ti assicura una struttura innovativa che garantisce un suono super nitido.

Inoltre, a creato questo speaker con una funzione particolarmente speciale. Collegando due dispositivi dello stesso modello, infatti, avrai un vero e proprio stereo perfettamente sincronizzato. Persino con le chiamate in vivavoce! Acquistalo subito, finché è ancora in offerta.