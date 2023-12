Xiaomi Smart Speaker, che prezzo! Oggi è tuo con uno sconto del 46%

Il Xiaomi Smart Speaker è un dispositivo audio intelligente che va oltre la semplice riproduzione di musica. Con uno sconto del 46%, al prezzo attuale di 26,99 € invece dei consigliati 49,99€, rappresenta un’opportunità eccezionale per coloro che cercano un altoparlante di qualità con funzionalità avanzate.

Il display a LED e l’orologio integrato aggiungono un tocco di eleganza e praticità, consentendo agli utenti di impostare sveglie personalizzate con le loro canzoni preferite.

L’integrazione dell’Assistente Google è un punto chiave, offrendo un controllo vocale avanzato per la riproduzione musicale e molto altro ancora. Ciò è reso ancora più interessante grazie al modulo trasmettitore IR integrato, consentendo il controllo vocale anche su elettrodomestici tradizionali. La maggiore capacità dell’altoparlante, il cono a 360° e l’innovativa struttura interna garantiscono un suono bilanciato e coinvolgente da ogni angolazione.

La capacità di collegare più Smart Speaker per una riproduzione sincronizzata in diverse stanze, insieme alla possibilità di effettuare chiamate in vivavoce con Google Duo, rendono questo altoparlante una scelta versatile per l’intrattenimento domestico.

Il Xiaomi Smart Speaker unisce design elegante, suono di qualità e funzionalità avanzate, offrendo un’esperienza audio completa a un prezzo accessibile. Non perdere questa occasione e acquistalo oggi con un super risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.