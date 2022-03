Xiaomi Smart Life: tante super offerte e in regalo la Mi TV Stick

Pronti a seguire le offerte lampo che da oggi fino al 4 marzo ci terranno impegnati sul Mi Store di Xiaomi grazie alla fantastica Promo Smart Life. Oltre a tantissimi prodotti fantastici in super sconto acquistando l'eccezionale Xiaomi Mi TV P150 50″ a soli 429,90 euro, invece di 599,90 euro, ricevi in regalo la Mi TV Stick dal valore di 49,99 euro. Fantastico vero?

Pensa che potrai goderti qualsiasi contenuto con una qualità estrema grazie allo schermo 4K Ultra HD senza bordi. Inoltre, essendo una splendida Android TV avrai accesso a tutte le app delle tue piattaforme streaming preferite tra cui Netflix e Amazon Prime Video alle quali Xiaomi Mi TV P150 è certificata. E grazie a Hey Google potrai comandarla solo con la voce. Goditi l'alta qualità senza confini grazie a questa smart TV.

Xiaomi Smart Life: le offerte continuano

Sono tantissime le offerte valide fino alle 23:59 del 4 marzo 2022. Un'opportunità incredibile in questo catalogo davvero ricco messo a disposizione da Xiaomi grazie alla fantastica iniziativa della promo Smart Life che approfondiremo in questi giorni. Articoli di ogni genere capaci di soddisfare le esigenze di tutti.

Lasciati tentare dalla Xiaomi Mi TV P1 32″. Mettila nel carrello a soli 229,90 euro, invece di 279,90 euro e ricevi in regalo la Mi TV Stick dal valore commerciale di 49,99 euro. Con questa offerta a mani basse puoi affrontare l'arrivo del nuovo digitale terrestre senza problemi.

Schermo senza bordi, Android TV con Netflix e Amazon Video Prime certificati, Google Assistant integrato e telecomando Bluetooth con controllo vocale. Goditi le immagini in ogni loro particolare con questo schermo senza cornice per un'esperienza visiva davvero unica. E con la tecnologia HD avrai un comfort ancora superiore. Inoltre potrai sfruttare questo schermo riproducendo ciò che vedi dal tuo smartphone attraverso la funzione di screen casting di facile utilizzo che non sbaglia un accoppiamento.

Rendi tutto ancora più immersivo con la nuovissima Xiaomi Soundbar 3.1ch tua a soli 279,99 euro. Un prodotto magistrale per il tuo audio! Potenza massima in uscita di 430W, subwoofer wireless per un'esperienza coinvolgente e senza fili, così sarà pulita anche l'estetica. Inoltre grazie alla tecnologia NFC potrai riprodurre l'audio dal tuo smartphone con un solo tocco.