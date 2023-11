Xiaomi Smart Band 8 Active a SOLI 24€: PROMO Amazon (-17%)

Se vuoi un wearable leggero e dalle ottime prestazioni senza spendere una cifra esorbitante dai un’occhiata a questa fantastica promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Smart Band 8 Active a soli 24,90 euro, invece che 29,99 euro.

Tieni presente che questo sconto del 17% porta il prezzo al più basso si sempre e quindi adesso è da prendere senza nemmeno pensarci su. Anche perché, oltre al risparmio, avrai al polso un wearable eccezionale in grado di fornirti dati sul tuo corpo in tempo reale.

Xiaomi Smart Band 8 Active: leggera, comoda e ora economica

Questa smart band è davvero incredibile. È progettata per poterla tenere al polso in qualsiasi momento, anche mente dormi. Infatti è leggerissima e ha un morbido cinturino in TPU molto resistente. Possiede un display da 1,47 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole e molto sensibile al tocco. Inoltre potrai modificare lo schermo scegliendo tra oltre 00 quadranti diversi.

Puoi avvalerti di più di 50 profili sportivi precaricati per tenerti in forma. Tiene traccia del battito cardiaco, dell’ossigeno nel sangue, dello stress e delle fasi del sonno. E poi è resistente all’acqua fino a 50 metri per cui lo puoi usare anche per nuotare al mare o in piscina. Un ultima cosa, non per importanza, la batteria che regala un’autonomia di ben 14 giorni.

Fai presto perché l’offerta è destinata a scadere a breve. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista ila tua Xiaomi Smart Band 8 Active a soli 24,90 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

