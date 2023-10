Xiaomi Smart Band 7 a PREZZO STRACCIATO su Amazon (-35%)

Vuoi spendere poco e avere al polso un piccolo personal trainer che ti aiuta a migliorare il tuo stato di salute? Allora non perdere questa promozione incredibile. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Smart Band 7 a soli 40 euro, invece che 59,99 euro.

Se approfitti di questo sconto del 33% avari un notevole risparmio e sopratutto un wearable spettacolare. Potai visualizzare le notifiche che appaiono sul tuo smartphone direttamente al polso. Puoi svolgere tantissime attività sportive e tenere sotto controllo il tuo stato di salute. E poi è resistente all’acqua e ha una super batteria che dura tantissimo.

Xiaomi Smart Band 7: una meraviglia a un prezzo hot

Questo wearable è pensato per garantire il massimo del comfort e infatti è leggerissimo e ha un cinturino in silicone morbido che non fa sudare il polso. Ha un ampio display AMOLED da 1,62 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Scegli una delle oltre 110 modalità sportive per bruciare le calorie, per allenare il tuo corpo o migliorare la tua resistenza fisica. Anche mentre stai svolgendo normali attività giornaliere è in grado di rilevare i comportamenti del tuo fisico con dati molto precisi. Inoltre ha una mega batteria in grado di durare per 14 giorni con una ricarica completa.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere velocissimo perché a breve il prezzo potrebbe tornare alla normalità. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Smart Band 7 a soli 40 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.