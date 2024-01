Xiaomi Smart Air Purifier 4 a soli 159,99€ sul Mi Store (+ COUPON in pagina)

Altra interessante offerta disponibile sul Mi Store, anche se valida solo fino alla mezzanotte di oggi: lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 è in vendita a 159,99 euro, con un risparmio sul prezzo consigliato (249,99€, ndr), pari a 90 euro. In più, i nuovi utenti dello store ufficiale di Xiaomi beneficiano in automatico di un coupon del 10%, che significa risparmiare ulteriori 15,99 euro, per un importo finale di 144 euro. Ecco il link all’offerta.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 in sconto di 90 euro sul Mi Store

Con il dispositivo Smart Air Purifier di quarta generazione realizzato da Xiaomi gli utenti hanno l’opportunità di respirare un’aria più pulita all’interno della propria abitazione. Ideale per chi lavora in smart working e trascorre molte ore in casa, è in grado di purificare un ambiente di 20 metri quadri in appena 10 minuti.

Dai fumi di cottura ai residui cutanei, dal polline ai peli di animali domestici, passando per il fumo: l’aria di casa non è pulita come può sembrare agli occhi della stragrande maggioranza delle persone, anzi il contrario. Per giunta, le numerose sostanze inquinanti invisibili – ma presenti eccome all’interno delle abitazioni – rappresentano un serio rischio per la salute di chi ci abita.

Il purificatore di Xiaomi si pone come una soluzione definitiva. Merito dell’utilizzo del Particolato CADR, capace di filtrare fino a 400 m³/h ed erogare 6.600 litri di aria purificata al minuto. E la presa d’aria a 360 gradi fa sì che il processo di purificazione degli ambienti della casa sia ancora più facile.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 è in offerta a soli 159,99 euro sul sito mi.com. La promozione è valida fino alla mezzanotte di oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.