Questa TASTIER MECCANICA a 35€ ha tutto quello che puoi desiderare!

Finalmente anche tu potrai avere una di quelle tastiere meccaniche che emettono quel suono rilassante quando digiti e che si illuminano di mille colori! Amazon ha deciso di scontare del -41% la fantastica EPOMAKER SKYLOONG SK61, che sebbene inizialmente costasse 61,99€, ora puoi prendere a soli 35,86€! Scopriamo le varie particolarità di questa tastiera.

Tutte le caratteristiche della tastiera meccanica

Innanzitutto, la tastiera è pensata per il gaming e ciò traspare dal suo design con un layout al 60%, il quale ottimizza lo spazio sulla scrivania e rende la tastiera facilmente trasportabile. Questo non compromette tuttavia la solidità dato che i materiali la rendono una scelta affidabile per un utilizzo intensivo!

E con i suoi switch ottici Gateron hot-swap, avrai modo di sostituire facilmente gli interruttori quando vuoi, consentendo una personalizzazione completa dell’esperienza di digitazione. Puoi scegliere tra una vasta gamma di switch per trovare quello che meglio si adatta alle tue preferenze, sempre se quelli pre-installati non ti soddisfano.

La tastiera è dotata di retroilluminazione RGB personalizzabile con oltre 16 milioni di colori disponibili. Inoltre, grazie al software dedicato potrai gestire le varie colorazione e, oltre a ciò, ogni singolo tasto può essere programmato, permettendoti di creare macro complesse e di salvare le tue impostazioni preferite.

Un altro aspetto importante è la compatibilità della tastiera, che funziona perfettamente con Windows, macOS e altri sistemi operativi, rendendola perfetta per qualsiasi tipologia di utente.

Trasforma la tua postazione da gaming grazie alla tastiera meccanica EPOMAKER SKYLOONG SK61 a soli 35,86€, grazie allo sconto del -41%!