Xiaomi SHOCK prima del Prime Day: Smart TV Android 32" a 179€ (-100€)

L’eccellente Xiaomi P1, Smart TV Android da 32″, è in sconto di 100€ adesso. Un prodotto di qualità: ampio pannello in HD, un sacco di funzionalità smart e un design super elegante. Dotato del supporto al protocollo Chromecast, puoi trasmettere in tempo reale anche i contenuti dello smartphone, del tablet o del PC.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne. Ta l’accaparri a 179€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smart TV Android Xiaomi: adesso è il momento di averla

Non solo il pannello ideale per utilizzare al meglio i vantaggi del nuovo digitale terrestre DVB T2, ma anche un sistema di intrattenimento avanzato, che ti permetterà di accedere ai contenuti audio e video che ti piacciono di più. Sfrutta le tue piattaforme preferite come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e non solo: tutto a portata di telecomando, lo stesso che ti permetterà di interagire con l’assistente vocale di Google.

Lo store di applicazioni è super ampio e dovrai solo divertirti a cercare i contenuti che ami di più. Come anticipato, non manca il supporto al protocollo Chromecast, che ti permetterà di ampliare l’interazione multimediale, condividendo i contenuti da smartphone, tablet e PC.

Non solo belle immagini, ma anche audio al top con il supporto al Dolby Audio e al DTS HD. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare: completa l’ordine al volo su Amazon per accaparrarti questo smart TV Android di Xiaomi – con pannello da 32″ – a prezzo ridicolo. La prendi a 179€ circa, risparmi 100€, e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

