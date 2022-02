San Valentino Xiaomi: tantissime offerte fino al 47% di sconto

San Valentino è arrivato anche per Xiaomi che ha avviato una promozione davvero incredibile. Tantissimi prodotti scontati fino al 47% si susseguiranno da oggi fino al 14 febbraio 2022. I migliori smartphone in commercio a prezzi bassi, come mai visto prima. Un'occasione imperdibile per cambiare il proprio dispositivo o regalarne uno a chi ami. Come questo eccezionale POCO F3 5G tuo a soli 299 euro, invece di 369,90 euro. Risparmi esattamente 70 grazie alla promo San Valentino. 6GB di RAM e 128GB di memoria interna per questo bolide! Un ottimo smartphone Android che monta il processore Qualcomm Snapdragon 870, uno schermo AMOLED da 120Hz di refresh rate e un doppio altoparlante Dolby Atmos.

Xiaomi: San Valentino in anticipo con tanti smartphone scontati a prezzi bomba

Se vuoi risparmiare ben 100 euro allora devi lanciarti su uno dei modelli di punta, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Mettilo nel carrello e acquistalo a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro. Potrai aggiungere direttamente in carrello anche la Mi Smart Band 5 Black a soli 20,99 euro, invece di 39,99 euro.

Stiamo parlando di uno smartphone ultraleggero sia nel peso che nel design. Le sue linee eleganti e lo spessore da 6,81 mm rendono questo device un portento. Comodo e allo stesso tempo efficace grazie alla sua potenza nascosta in 6GB di RAM e nel processore Qualcomm Snapdragon 778G. La sua batteria da 4.250 mAh garantisce 16 ore di riproduzione video e 104 ore di musica. Con la ricarica rapida a 33W ti basterà collegarlo alla corrente e in un attimo sarà già pronto.

Concludiamo la rassegna smartphone in offerta per San Valentino con questo top di gamma da brividi, lo Xiaomi 11T Pro tuo a soli 599,90 euro, invece di 649,90 euro.

Un device che viene dal futuro. Fotocamera professionale da 108MP, Xiaomi HyperCharge 120W e Display AMOLED a 120Hz di refresh rate con Dolby Vision. Per coronare tutto, la ciliegina sulla torta, il processore Qualcomm Snapdragon 888. 8GB di RAM e 128GB di memoria interna per un mostro di vera potenza e velocità!