Xiaomi Robot Vacuum S12: aspirapolvere e lavapavimenti senza sforzo

Di addio a scopa, paletta e mocio facendo un acquisto straordinario in questi giorni della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo e performante robot Xiaomi Robot Vacuum S12 a soli 189,99 euro, invece che 286,35 euro.

Potresti non visualizzarlo ma il prezzo di partenza è proprio quello che ti ho segnalato. Per cui in questo momento c’è uno sconto del 34% che ti permette di risparmiare ben 97 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi Robot Vacuum S12: il meglio a un ottimo prezzo

Questo robot è in grado di aspirare tutto lo sporco sul pavimento e quindi di lavarlo in una sola passata. La sua potenza da 4.000 Pa gli consente di raccogliere la polvere, i peli di animali domestici, i capelli e anche i detriti senza fare fatica.

E poi ha una navigazione laser precisa, in grado di eseguire una scansione a 360° dell’ambiente, identificando gli ostacoli e scegliendo il percorso migliore. Lo puoi connettere all’app dedicata e controllarlo da remoto. Infine, ha un’autonomia da ben 130 minuti e torna alla base da ricarica da solo.

Insomma con questo robot potrai avere i pavimenti di casa sempre splendenti senza fare nulla. Perciò non attendere che l’offerta scada, fiondati su Amazon e acquisita il tuo Xiaomi Robot Vacuum S12 a soli 189,99 euro, invece che 286,35 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.