Roborock Qrevo, prezzo in frantumi: sconto del 24% + coupon da 100€

Il Roborock Qrevo è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che integra alcune delle tecnologie di pulizia più avanzate disponibili oggi sul mercato. Dotato di una stazione di ricarica multifunzione, il Qrevo offre funzionalità di svuotamento automatico, lavaggio automatico, asciugatura automatica, pulizia automatica della base e autoricarica, consentendo una pulizia completamente automatizzata che risparmia tempo e libera le mani.

Il Roborock Qrevo è progettato per garantire una pulizia senza interruzioni grazie alle sue avanzate capacità di manutenzione automatica. La stazione di ricarica multifunzione non solo svuota automaticamente il contenitore della polvere, ma lava e asciuga anche i panni del mop, mantenendo l’igiene e l’efficienza della pulizia.

Il Qrevo è equipaggiato con nuove spazzole in gomma che migliorano l’aspirazione e riducono i grovigli, con un aumento del 30% nella raccolta dei peli degli animali domestici. Con una potenza di aspirazione estrema di 5500Pa, il Qrevo può rimuovere polvere e detriti sia dai pavimenti duri che dai tappeti.

Il robot utilizza la tecnologia di evitamento ostacoli in 3D e il sistema di navigazione LiDAR PreciSense per riconoscere e aggirare intelligentemente gli ostacoli, garantendo una pulizia senza interruzioni. Durante il primo passaggio, il Qrevo crea una mappa dettagliata della casa e la aggiorna continuamente per ottimizzare il percorso di pulizia.

L'app Roborock permette di ricostruire la mappa della casa in 3D, aggiungendo dettagli come i mobili per una pulizia più precisa. Gli utenti possono disegnare pareti invisibili per escludere specifiche aree dalla pulizia e il robot può riconoscere automaticamente fino a quattro piani diversi della casa, aggiornando la mappa fino a sei volte più velocemente prima di iniziare il compito di pulizia.