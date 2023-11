Xiaomi Robot Vacuum S10+: un'OFFERTA imperdibile (-29%)

È tempo di dire addio alla fatica della pulizia domestica grazie all’incredibile offerta disponibile oggi su Amazon: il potente Xiaomi Robot Vacuum S10+ è in super sconto del 29%. Questo robot aspirapolvere di ultima generazione è progettato per offrire prestazioni eccezionali, rendendo la pulizia della tua casa un’esperienza senza stress e altamente efficiente. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 319,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum S10+: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche che rendono lo Xiaomi Robot Vacuum S10+ unico è la sua potente ventola di aspirazione da 4000 Pa, che consente di rimuovere polvere, capelli e particelle di grandi dimensioni in una sola passata. Con 4 impostazioni di potenza di aspirazione, questo robot soddisferà facilmente le tue esigenze di pulizia quotidiana, garantendo un ambiente sempre fresco e pulito.

La durata della batteria è un altro punto forte di questo robot aspirapolvere, con una capacità impressionante di 5200mAh che permette fino a 2 ore di pulizia continua. Questo significa che il robot può coprire aree fino a 200 metri quadrati in modalità Standard, perfetto per gestire anche gli ambienti più grandi della tua casa.

Ma le sorprese non finiscono qui. Lo Xiaomi Robot Vacuum S10+ è dotato di una modalità di simulazione della pulizia manuale, grazie ai doppi panni lavapavimenti che ruotano ad alta velocità. Questa funzionalità simula l’effetto della pulizia manuale a pressione, garantendo una pulizia ottimale e la rimozione efficace di macchie umide e secche.

Inoltre, il serbatoio dell’acqua con controllo elettronico intelligente ha una capacità di 200 ml e rilascia l’acqua in modo uniforme senza perdite. Con una pulizia a umidità costante fino a 80 minuti, questo robot può soddisfare facilmente le esigenze di pulizia dei pavimenti di un’abitazione di 150 metri quadrati in una sola passata.

La sicurezza è una priorità con lo Xiaomi Robot Vacuum S10+, che dispone di navigazione laser e sistema 3D di riconoscimento degli ostacoli. Questo robot evita con precisione gli ostacoli e protegge le superfici verniciate dei mobili, riducendo al minimo il rischio di incastrarsi o colpire oggetti anche in ambienti con scarsa illuminazione. Inoltre, in modalità di pulizia, il robot evita automaticamente i tappeti per evitare che vengano bagnati dai panni lavapavimenti.

Non perdere l’opportunità di acquistare lo Xiaomi Robot Vacuum S10+ oggi su Amazon con uno sconto speciale del 29%. Trasforma la tua pulizia domestica e goditi una casa sempre pulita senza lo sforzo di farlo manualmente. Cosa aspetti? Approfitta di questa offerta esclusiva e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 319,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.