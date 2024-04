Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 39€ è FOLLIA: 100 sport, salute e telefonate

Lo spettacolare Xiaomi Redmi Watch 3 Active è uno smartwatch pronto a soddisfare tutte le tue esigenze di monitoraggio della salute, fitness e comunicazione. Un concentrato di tecnologia da polso, ora in promozione su Amazon a 39,99€ per un periodo limitato: completa adesso il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, se sei iscritto ai servizi Prime.

Con il suo display LCD da 1,83″, offre una visualizzazione chiara e nitida delle tue informazioni essenziali. Puoi tenere d’occhio la tua frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue grazie alle funzioni di monitoraggio della SpO2 e della frequenza cardiaca integrate. Questo ti permette di monitorare attentamente la tua salute e di prenderti cura di te stesso in modo più intelligente.

Naturalmente, è impermeabile fino a 5ATM, il che significa che puoi portarlo con te anche durante le attività acquatiche. Non preoccuparti di indossarlo sotto la doccia o mentre nuoti, perché è progettato per resistere all’acqua senza problemi. Con oltre 100 modalità di fitness disponibili, è il tuo compagno perfetto per allenarti in modo personalizzato. Puoi monitorare le tue prestazioni, le calorie bruciate e molto altro ancora, per ottenere un feedback dettagliato sul tuo allenamento.

Super interessante è la funzione Bluetooth per le telefonate. Puoi collegarlo il tuo smartphone per rispondere alle chiamate direttamente dal tuo polso o effettuarne di nuove. Con un’autonomia fino a 12 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricare il tuo smartwatch frequentemente. Puoi indossarlo senza pensieri e sfruttare al massimo tutte le sue incredibili funzionalità.

Insomma, Xiaomi Redmi Watch 3 Active è un ottimo wearable e – a questo prezzo – è imperdibile. Completa adesso il tuo ordine per accaparrartelo a 39,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.