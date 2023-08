Xiaomi Redmi Pad: tablet con schermo 2K che ti CATAPULTA nel futuro

Xiaomi Redmi Pad è un signor tablet che ti offre un’esperienza di ultima generazione. Super sottile, moderno e bellissimo anche nell’utilizzo non scende a mezzi termini. In poche parole è il diretto concorrente di modelli ben più blasonati e costosi quindi se da tempo stavi pensando all’acquisto di un prodotto ottimo, lui devi prenderlo in considerazione.

L’ho scovato proprio ora su Amazon. Anche se lo sconto non è segnalato, il prezzo medio degli ultimi 3 mesi si aggira tra i 50 e i 100 euro in più. Non te lo fare scappare ora che lo puoi portare a casa a soli 199€, ne vale veramente la pena. Apri la pagina e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Redmi Pad: il tablet che ha tanto da offrire

Xiaomi Redmi Pad è bello quanto funzionale. Con il suo display ampio e in risoluzione 2K non ti pone alcun limite. Proprio per questa sua caratteristica lo puoi sfruttare per un utilizzo quotidiano quanto lavorativo o di studio e andare sempre alla grande.

Goditi libri, streaming, applicazioni e gaming mobile senza freni. Il processore potente unito ai 128 GB di memoria di archiviazione sono dalla tua parte. Naturalmente monta Android come sistema operativo e i servizi Google sono presenti così puoi scaricare la qualunque senza incertezze.

Se te lo stessi chiedendo la risposta è no: non mancano all’appello fotocamere interne ed esterne avanzate così come speaker di qualità elevata e con Dolby Atmos per audio avvolgente.

Potrei dirtene ancora tantissime m voglio lasciarti qualche dettaglio da scoprire in autonomia. Prima del recap, tuttavia, ti faccio sapere che ha 8000mAh di batteria che ti accompagnano per tutta la giornata fuori casa.

Non perdere la tua occasione, collegati proprio ora su Amazon dove puoi acquistare Xiaomi Redmi Pad a soli 199,90€.

