Xiaomi Redmi Note 9T è in promozione su eBay: con soli 179,99€ te lo porti a casa riuscendo ad avere uno smartphone fantastico che naviga persino in 5G. Il risparmio effettivo è di 120,00€, il che è un vero affare.

Lo ricevi gratuitamente e in pochissimo tempo.

Uno smartphone eccezionale a prezzo pazzo: Xiaomi Redmi Note 9T

Xiaomi Redmi Note 9T è uno smartphone completo di tutto. Appartenente alla fascia media dei dispositivi, ti offre davvero un alleato in tutto ciò che vuoi. In più è disponibile in colorazione Nightfall Black che te lo fa amare a prima vista.

Monta un display Full HD+ che utilizzi praticamente per tutto. Con i suoi 6.53 pollici di ampiezza hai tutto lo spazio a disposizione per gustarti contenuti in streaming, navigare sulle applicazioni e giocare a qualche game mobile. Inoltre ha un rivestimento in Corning Gorilla Glass 5 che è ultraresistente.

Al suo interno trovi un ottimo processore MediaTek che in questo caso è abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Caratteristiche perfette per un utilizzo quotidiano e non solo.

Come ogni telefono firmato Xiaomi, poi, hai a disposizione un ottimo comparto fotografico. Su questo smartphone trovi una fotocamera tripla con AI e sensore principale da 48 megapixel. Sul davanti, invece, è montata una lente da 13 megapixel per scattare selfie in altissima qualità.

Cosa gli manca? Ovviamente non una batteria portentosa visto che ne monta una da 5000mAh che supporta la ricarica rapida da 18W. In poche parole se rimani a secco, in qualche minuto torni operativo.

Non mancano, infine, un sensore di impronte digitali e il riconoscimento facciale.

Acquista subito il tuo Xiaomi Redmi Note 9T su eBay a soli 179,99€. Hai le spedizioni gratuite in tutta Italia e ci impiegano soltanto pochi giorni. Non farti scappare questa occasione imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

