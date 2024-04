Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a meno di 250€ diventa un VERO AFFARE

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è protagonista di una promozione da non perdere: lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 249 euro grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto XIAOMIDAYS24, da aggiungere nell’apposito campo dedicato ai coupon promozionali al momento del pagamento. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: è il mid-range giusto

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è il mid-range su cui puntare oggi. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM e non manca il chip NFC. Il sistema operativo è Android 14. Il comparto tecnico non ha punti deboli: lo smartphone di Xiaomi è uno dei mid-range su cui puntare oggi.

