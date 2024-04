Xiaomi Redmi Note 13 Pro (12/512 GB): un vero BEST BUY in offerta ad appena 239€

Per acquistare uno smartphone a meno di 250 euro diventa più semplice: oggi, infatti, è possibile portarsi a casa lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12/512 GB al prezzo scontato di 239 euro, grazie a quest’offerta eBay e al codice sconto XIAOMIDAYS24 che, una volta aggiunto al carrello, prima di completare l’ordine, garantisce uno sconto aggiuntivo del 15% rispetto al prezzo visualizzato in pagina. Da notare che è possibile optare per il pagamento con PayPal in modo da completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: l’offerta è imperdibile

Il mid-range di Xiaomi è dotato di una scheda tecnica davvero completa. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G99 Ultra affiancato, come detto in precedenza, da 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Il Redmi Note 13 Pro è dotato di connettività Dual SIM, di un sensore di impronte digitali e di un chip NFC.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto XIAOMIDAYS24 è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12/512 GB al prezzo scontato di 239 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Si tratta dell’offerta giusta per chi vuole spendere poco ma non intende rinunciare a uno smartphone completo, sotto tutti i punti di vista.