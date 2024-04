Xiaomi Redmi Note 13 in offerta a 180€ su Amazon: è un AFFARE (8/128 GB)

Se siete alla ricerca di uno economico ma veloce e con un’ottima autonomia, in questo momento, la scelta giusta non può che essere lo Xiaomi Redmi Note 13 8/128 GB. Grazie a una nuova offerta Amazon, infatti, mid-range di casa Xiaomi è disponibile al prezzo scontato di 179 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico per questa versione venduta e spedita da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13: a questo prezzo è un best buy

Il Redmi Note 13 è in offerta. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 685, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. L’autonomia è ottima e le prestazioni sono sempre più che soddisfacenti.

Lo smartphone di Xiaomi ha un buon comparto fotografico per la categoria: il sensore principale da 108 Megapixel, infatti, riesce a garantisce scatti di alta qualità, ben superiori alla media della fascia di prezzo. Il sistema operativo è Android 14 e lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 al prezzo scontato di 179 euro. Si tratta dell’occasione giusta per assicurarsi uno smartphone completo, veloce e con un’ottima autonomia andando, però, a spendere davvero poco. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.