Xiaomi Redmi Note 13 5G (8/256 GB): solo 189€ con QUEST'OFFERTA

Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G è lo smartphone da comprare a meno di 200 euro. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 189 euro, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRAPR24 che garantisce uno sconto aggiuntivo (per ottenere tale sconto basta aggiungere il codice nell’apposito campo al momento del pagamento). Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 5G: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica del Redmi Note 13 5G ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni e rendere lo smartphone un vero best buy in questo momento. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, inoltre, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6080 affiancato, nella versione in offerta, da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 14, con Hyper OS. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali e di un chip NFC.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, il Redmi Note 13 5G è ora acquistabile al prezzo scontato di 189 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.