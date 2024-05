Sony Xperia 1 VI ufficiale: l'intelligenza artificiale ormai è d'obbligo

Sony Xperia 1 VI è un nuovo smartphone flagship che, seguendo le ultime tendenze di mercato, punta parecchio sul contributo dell’intelligenza artificiale in più ambiti di utilizzo.

Tra i punti di maggiore rilevanza, lo smartphone Sony Xperia 1 VI si distingue per la presenza di un comparto fotografico eccellente, un display che assicura la stessa qualità d’immagine dei TV BRAVIA e non vanno poi dimenticati i potenti speaker audio.

Caratteristiche tecniche di Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI dispone del sensore “Exmor T for mobile” con elaborazione IA per immagini di qualità full-frame, riduzione del rumore ed ampia gamma dinamica. Il teleobiettivo ottico offre uno zoom fino a 7.1x con lunghezze focali da 85 mm a 170 mm, adatto anche per scatti macro con ingrandimento 2x e distanza minima di messa a fuoco pari a 4 cm. Il sistema tracking AF con IA riconosce lo scheletro umano, garantendo così un autofocus impeccabile. Oltretutto, l’app Fotocamera aggiornata fornisce un’interfaccia intuitiva, modalità di scatto speciali e strumenti creativi avanzati, inclusa la nuova modalità Pro Video.

A bordo del Sony Xperia 1 VI troviamo un display Powered by BRAVIA con tecnologia di rimasterizzazione dell’IA che migliora contrasto, colore e nitidezza. È 1,5 volte più luminoso rispetto al modello precedente ed include la funzione Sunlight Vision, che utilizza l’IA per migliorare la visibilità all’aperto analizzando i fotogrammi e la luminosità ambientale in tempo reale, prevenendo la sovraesposizione. Lo smartphone offre poi un’esperienza audio superiore grazie ad un nuovo circuito audio premium per cuffie con jack da 3,5 mm, speaker ad alte prestazioni e tecnologie audio avanzate: suono potente e nitido sia con cuffie cablate o wireless che tramite gli speaker stereo integrati.

La piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 del Sony Xperia 1 VI potenzia le capacità IA, migliorando le prestazioni audio e video per fotocamera e gaming. La funzione “FPS Optimizer” ottimizza dinamicamente CPU e frame rate in base al gioco, con input tattile perfezionato per tre velocità di tracciamento e due livelli di precisione del tocco, ideale per il live streaming. La batteria da 5.000 mAh del Sony Xperia 1 VI dura fino a due giorni ed offre oltre 36 ore di riproduzione video continua. Presente la ricarica rapida, che dà modo di raggiungere il 50% di autonomia in 30 minuti. Il telefono supporta anche il nuovo standard Wi-Fi 7 per una comunicazione wireless ad alta velocità.

L’Xperia 1 VI ha un pannello posteriore testurizzato per una presa sicura, combinando comfort, funzionalità ed estetica. La microfabbricazione convessa e la finitura smerigliata del vetro rinforzato lo rendono resistente a impronte e graffi. La fotocamera ha una robusta base in metallo, garantendo solidità e un design sofisticato.

Prezzi e disponibilità di Sony Xperia 1 VI, offerto nelle colorazioni Black, Platinum Silver e Khaki Green, saranno comunicati in seguito.