OnePlus Nord CE 3 Lite, offerta bomba: su eBay è tuo con uno sconto del 32%

Il OnePlus Nord CE 3 Lite è una scelta eccezionale per chi cerca uno smartphone con un equilibrio tra prestazioni e prezzo competitivo. Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo davvero imperdibile: per breve tempo, lo paghi solamente 175,99€ – grazie ad un robusto sconto del 32%.

Dotato di un display LCD da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz, offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata. Sebbene la scelta di un LCD al posto di un AMOLED possa sembrare una limitazione, la qualità del display rimane ottima con una luminosità di picco di 680 nits che garantisce una buona visibilità anche sotto la luce solare diretta.

Sotto la scocca, il Nord CE 3 Lite è alimentato da un processore Snapdragon 695, che assicura prestazioni solide per l’uso quotidiano, il multitasking e il gaming leggero. Questo chip è supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, offrendo ampio spazio per app, foto e video.

Il comparto fotografico del Nord CE 3 Lite è notevole per uno smartphone in questa fascia di prezzo: è equipaggiato con una fotocamera principale da 108MP dotata di sensore Samsung HM6, che utilizza la tecnologia di pixel binning per produrre immagini dettagliate e di alta qualità. La fotocamera macro da 2MP permette di scattare foto ravvicinate con effetti creativi, mentre la fotocamera frontale da 16MP è ideale per selfie nitidi e videochiamate di qualità.

Il design del Nord CE 3 Lite è elegante e moderno, con una costruzione leggera che lo rende comodo da tenere in mano anche per lunghi periodi. Le sue linee pulite e i dettagli raffinati lo rendono un dispositivo accattivante sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Se stai cercando uno smartphone economico ma comunque estremamente affidabile e performante, noi ti suggeriamo di puntare proprio si questo modello. La linea Nord di OnePlus è una garanzia assoluto: rapporto qualità prezzo praticamente senza rivali. Non perdere questa offerta di eBay: acquistalo subito a solamente 175,99€ (-32%)!