Xiaomi Redmi Note 13 da 128 GB e Dual Sim in PROMO eBay a 149€

Se vuoi mettere le mani su un bellissimo smartphone con un design accattivante, una straordinaria fotocamera, due slot per scheda Sim e uno storage di archiviazione bello grande spendendo poco, dai un’occhiata a questa offerta. Se vai adesso su eBay puoi aggiungere al tuo carrello Xiaomi Redmi Note 13 a soli 149 euro, invece che 229,90 euro. Per averlo a questo prezzo devi applicare il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato considera che il prezzo di listino è esattamente quello che vedi sopra. Perciò in questo momento puoi avvalerti di uno sconto bello grosso di 80 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che potrà durare a lungo, per cui sii rapido.

Xiaomi Redmi Note 13 a un prezzo fuori di testa

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questo smartphone è notevole. È pensato appunto per chi non vuole spendere tanto senza però dover rinunciare alle prestazioni. Infatti, nonostante il costo, si presenta ad esempio con una tripla fotocamera pazzesca che ha un sensore principale da 108 MP.

Possiede un display AMOLED FHD+ con aggiornamento velocissimo 120 Hz. Monta un processore molto potente con a supporto 8 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh. Inoltre in questa versione avrai uno spazio di archiviazione di ben 128 GB che potrai espandere con una microSD fino a 1 TB. Un’altra cosa degna di menzione è il doppio slot per scheda Sim.

Insomma una vera potenza che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non aspettare che sia troppo tardi. Vai adesso su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 13 a soli 149 euro, invece che 229,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.