Xiaomi Redmi Note 12 con fotocamera da 50MP: oggi è tuo a 134€

Se cerchi uno smartphone Android dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, Xiaomi Redmi Note 12 è una delle opzioni più interessanti nel suo segmento di mercato. Con un design moderno e funzionalità avanzate, garantisce un’esperienza d’uso completa ed appagante, oltre a distinguersi per la qualità delle fotografie.

Non perdere questa opportunità: la promozione sta per scadere! Ordina subito lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 su Amazon ed approfitta di uno sconto folle del 26% per averlo a soli 134 euro invece di 182 euro.

Prezzo in picchiata per Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo immagini nitide e colori vivaci. Con una luminosità massima di 1200 nits, è ideale per l’uso anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB di RAM e una GPU Adreno 610, assicurando prestazioni eccellenti per qualsiasi attività. La memoria interna da 128 GB, espandibile fino a 1 TB, offre ampio spazio per app, foto e video.

La fotocamera principale da 50 MP consente di scattare foto di alta qualità, mentre la fotocamera frontale da 13 MP è perfetta per selfie e videochiamate. La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, e con il caricatore da 33 W puoi ricaricare ancora più rapidamente il tuo smartphone Xiaomi. Non manca il sensore di impronte digitali ed il riconoscimento facciale AI Face Unlock per una maggiore sicurezza.

Sfrutta questa offerta speciale e aggiungi subito al carrello Xiaomi Redmi Note 12, prima che le scorte si esauriscano: la spedizione sarà veloce e gratuita, così da ricevere il tuo nuovo smartphone in tempi record.