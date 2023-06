Xiaomi Redmi Note 12 5G si esalta con il RED FRIDAY MediaWorld

Xiaomi Redmi Note 12 5G è il nuovo medio gamma di Xiaomi destinato a vendere una tonnellata di smartphone. Il peso non c’entra niente, perché stiamo parlando di numeri assoluti: per design, prestazioni e autonomia, il nuovo Note 12 5G ha tutto ciò che occorre per soddisfare le esigenze del 99% degli utenti medi. Con l’ ultima offerta del Red Friday MediaWorld, lo puoi acquistare a soli 215,99 euro, in sconto del 28% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 299,99 euro.

Xiaomi Redmi Note 12 5G in sconto del 28% sul sito di MediaWorld

Lo smartphone Redmi Note 12 5G di Xiaomi è dotato di un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate a 120Hz e una luminosità fino a 1200 nits. L’altro plus è il processore Snapdragon 4 Gen 1, con 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD e 4GB di RAM. Ottima anche l’autonomia: con un uso intenso del telefono, la batteria da 5.000 mAh riesce a garantire quasi due giorni di utilizzo. Completa la panoramica da best buy assoluto il comparto camere, con la camera principale da 48MP in grado di scattare ottime foto di giorno, ben oltre la media, così come i video.

Il modello in offerta è il Redmi Note 12 con connettività 5G, 128GB di memoria interna (espandibile) e in colorazione Grey. Volendo, puoi scegliere anche l’opzione del Ritiro in negozio così da non pagare le spese di spedizione pari a 2,99 euro.

Approfitta ora dell’offerta del Red Friday MediaWorld sul Redmi Note 12 di Xiaomi in versione 5G per risparmiare la bellezza di 84 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.