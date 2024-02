Xiaomi Redmi Note 11S: prezzo DISTRUTTO su Amazon (-53%)

Lo sconto offerto da Amazon sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S è davvero eccezionale: con un risparmio del 53% puoi pagarlo infatti soltanto 139,98 euro invece di 299,98. Un midrange con display AMOLED e super fotocamera praticamente al prezzo di un low cost.

Xiaomi Redmi Note 11S in offerta: la scheda tecnica

Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone dotato di un display AMOLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz cheoffre un’esperienza touchscreen reattiva e fluida.

Uno schermo che esalta la straordinaria quadrupla fotocamera da 108 MP che consente di catturare ogni dettaglio con la massima nitidezza. Con una combinazione di fotocamere principali, ultra grandangolari, macro e di profondità ti consente di cogliere la bellezza dei momenti della vita con la massima precisione e chiarezza.

E non preoccuparti per l’autonomia perché la batteria da 5000 mAh ti garantisce un utilizzo tranquillo per tutta la giornata. La ricarica rapida 33 W ti permette di ricaricarla in maniera veloce ed efficace, in modo da essere subito pronto a ripartire.

Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone midrange eccezionale che al prezzo di 139,98 euro diventa semplicemente imperdibile. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.