Google Pixel 8 Pro: a QUESTO PREZZO su Amazon è l’AFFARE del giorno (-257€)

Il Google Pixel 8 Pro è uno dei top di gamma più interessanti del mercato: si tratta del modello più completo della gamma Google, in grado di abbinare prestazioni ottime, tante funzionalità avanzate (con un focus sull’AI) e un supporto software senza rivali, con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, il Google Pixel 8 Pro è disponibile al prezzo scontato di 842 euro invece di 1.099 euro. Si tratta di uno sconto di 257 euro che rende lo smartphone un vero e proprio best buy. Da notare che è possibile anche pagare in 12 rate mensili, senza interessi, con carta di debito, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali su Amazon.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: a questo prezzo è un vero affare

Il Google Pixel 8 Pro è dotato di una scheda tecnica completa. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi il SoC Google Tensor G3 affiancato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh oltre a una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro con un prezzo scontato di 842 euro e uno sconto di 257 euro rispetto al prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.