iPhone 15 da 256 GB è lo smartphone da prendere oggi con QUEST’OFFERTA

È il momento giusto per acquistare iPhone 15 da 256 GB, versione decisamente più interessante rispetto al modello base da 128 GB. Con la nuova offerta eBay di oggi, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 839 euro, diventando un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Da notare, inoltre, che pagando con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. iPhone 15 128 GB, invece, è disponibile al prezzo scontato di 759 euro.

iPhone 15 da 256 GB: un best buy per chi cerca un nuovo iPhone

Con iPhone 15 è possibile acquistare un ottimo smartphone: si tratta, probabilmente, del migliore iPhone del momento per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Apple A16 Bionic, una garanzia di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Il chip è stato utilizzato da Apple anche su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. C’è poi una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento, iPhone 15 da 256 GB è acquistabile al prezzo scontato di 839 euro, con possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Da notare che è anche disponibile iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 725 euro. La spedizione è sempre gratuita.