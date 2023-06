Xiaomi Redmi A1: eBay DISTRUGGE il prezzo, solo 79€

Grazie a eBay, in questo momento acquisti lo Xiaomi Redmi A1 a soli 79,90 euro, invece di 99,90 euro. Un ottimo prezzo per uno smartphone eccezionale che ti garantisce chiamate perfette e una navigazione veloce sotto i 100 euro di listino. Entra anche tu nel mondo di Xiaomi e lasciati travolgere da questo dispositivo elegante, veloce e semplicissimo da utilizzare. Attento però perché la disponibilità è limitata.

L’offerta in questione è spettacolare anche perché ti regala la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 26,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi Redmi A1: l’essenziale oggi non costa niente

Xiaomi Redmi A1 è uno smartphone essenziale. La scelta giusta per chi deve per forza avere uno smartphone muletto o un secondo telefono oltre al suo principale. Inoltre, è un’ottima soluzione per chi cerca un dispositivo essenziale che non costi molto. Per quello che offre, il Redmi A1 su eBay non costa niente. L’ampio display da 6,5 pollici, il processore MediaTek Helio P60 e la batteria infinita sono solo alcune delle sue qualità vincenti.

Acquistalo ora a soli 79,90 euro, invece di 99,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

