Xiaomi Redmi 13C a 109€ è un'OCCASIONE assurda: 50MP, 5000 mAh, display 90Hz

Xiaomi Redmi 13C è lo smartphone entry level di ultima generazione, completo sotto ogni punto di vista, e ora disponibile a un prezzo imperdibile su Amazon. Completa al volo il tuo ordine per averlo a 109€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Questo ottimo smartphone è dotato del processore MediaTek Helio G85, con un’elaborazione a 12 nm e un octa-core che include un Arm Cortex-A75 da 2 GHz e un Arm Cortex-A55 da 1,8 GHz. Questo processore offre una potenza di calcolo eccezionale, consentendoti di gestire facilmente le applicazioni più esigenti e di navigare senza problemi tra le diverse attività. Inoltre, la GPU Arm Mali-G52 MC2 garantisce una grafica fluida e coinvolgente durante i giochi e la riproduzione di contenuti multimediali. Con una generosa combinazione di memoria e RAM, ti offre la possibilità di archiviare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite.

Il dispositivo vanta un ampio display Dot Drop da 6,74 pollici con una risoluzione di 1.600×720 pixel. La luminosità di 450 nit (tip.) e 600 nit HBM assicura una visualizzazione chiara anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la frequenza di aggiornamento fino a 90Hz offre un’esperienza di scorrimento e navigazione fluida e reattiva.

Grazie alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker Free, il Redmi 13C protegge i tuoi occhi riducendo l’affaticamento visivo causato dalla luce blu e dallo sfarfallio dello schermo.

Il comparto fotografico è all’altezza delle aspettative. La fotocamera posteriore da 50MP cattura immagini eccezionali con dettagli nitidi e colori vivaci. Grazie alla modalità HDR, alla modalità Notte e alla modalità Ritratto, potrai scattare foto di alta qualità in qualsiasi situazione. Inoltre, la fotocamera anteriore da 8MP è perfetta per selfie nitidi e videochiamate di qualità.

Con una batteria da 5.000 mAh, ti offre un’autonomia eccezionale. Puoi utilizzare il tuo smartphone per ore senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Inoltre, supporta la ricarica PD a 18W, che ti consente di riportare rapidamente la batteria al suo massimo livello di carica.

Redmi 13C supporta la tecnologia Dual SIM, consentendoti di gestire facilmente due numeri di telefono contemporaneamente. Inoltre, offre una connettività affidabile grazie al supporto per reti 4G/3G/2G, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.3.

La sicurezza dei tuoi dati è garantita grazie al sensore di impronte digitali laterale e allo sblocco con riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale. Inoltre, la presenza del chip NFC ti permette di effettuare pagamenti sicuri e di utilizzare altre funzioni compatibili.

Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo MIUI 14, basato su Android 13. Questo ti offre un’interfaccia intuitiva, personalizzabile e ricca di funzionalità. Potrai accedere a un’ampia gamma di app e servizi, nonché godere di aggiornamenti regolari per migliorare le prestazioni e la sicurezza del tuo dispositivo.

Non perdere l’eccezionale occasione del momento e completa al volo il tuo ordine per avere Xiaomi Redmi 13C a 109€ appena da Amazon. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Sii veloce: pochi pezzi a disposizione.