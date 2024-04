Xiaomi Redmi 13C a 107€ è da BRIVIDI: 8/256GB, display 90Hz, 5000 mAh e 50MP

Xiaomi Redmi 13C è uno smartphone che è pronto a sorprendere. Il motivo? Molto semplice: quello che non ti aspetti è di spendere così poco per ottenere così tanto! Con le sue caratteristiche avanzate e un design elegante, questo dispositivo ti offrirà un’esperienza di utilizzo straordinaria. Sfruttando le specifiche tecniche all’avanguardia, è progettato per offrirti prestazioni eccezionali in ogni situazione. In sconto su Amazon, puoi portarlo a casa a 107€ appena semplicemente completando al volo il tuo ordine. Lo ridevi in modo super veloce e gratuito, in pochissimo tempo. Sii veloce però: pochi pezzi ancora a disposizione.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85, che offre un’elaborazione efficiente e prestazioni ottimali. Con una CPU octa-core e una GPU Arm Mali-G52 MC2, potrai godere di un multitasking fluido e di grafica di alta qualità. A disposizione per il modello in promozione ben 8GB di RAM con 256GB di memoria interna.

Dotato di un ampio display Dot Drop da 6,74″ ti offre immagini nitide e colori vivaci. La frequenza di aggiornamento di 90Hz garantisce un’esperienza di scorrimento fluida e reattiva. Nessuna delusione sotto il punto di vista della fotocamera: cattura i momenti migliori con la fotocamera principale da 50MP.

Con una batteria da 5.000 mAh, ti garantisce un’autonomia eccezionale. Puoi utilizzare il tuo smartphone per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, supporta la ricarica rapida a 18W, che ti consente di ricaricare rapidamente il dispositivo quando ne hai bisogno.

Dunque, davanti a una occasione come questa, c’è solo da approfittarne. Completa adesso il tuo ordine per accaparrarti lo spettacolare Xiaomi Redmi 13C a 107€ circa appena con spedizioni senza costi aggiuntivi, nel giro di pochi giorni. Un’occasione Amazon da non perdere, disponibile solo per un periodo limitato.