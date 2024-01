Xiaomi Redmi 13C 128GB a 124€, una MERAVIGLIA: 50MP, RAM 6GB e display 90Hz

Xiaomi Redmi 13C è lo smartphone potente, che mai penseresti di prendere a un prezzo così basso! Ampio display super fluido, grazie al refresh rate da 90Hz, ben 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e tripla fotocamera con sensore primario da 50MP.

Un gioiellino, che ora ti accaparri a 124€ appena da Amazon, ma solo se sarai abbastanza veloce a completare il tuo ordine. Lo ricevi anche in modo rapido e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Il classico smartphone minima spesa, massima resa. Il dispositivo per chi desidera ottenere tanta sostanza, senza tuttavia effettuare investimenti pesanti.

Questo eccellente device è in grado – grazie al potente processore e alla ottima quantità di RAM – di offrirti prestazioni eccezionali in qualsiasi contesto. Dal semplice giro sui social al gaming più pesante. Naturalmente, si difende benissimo anche sotto il punto di vista del comparto fotografico: tripla fotocamera con sensore primario da 50MP per scatti mozzafiato in qualsiasi situazione.

Infine, è bene sottolineare che nemmeno l’autonomia energetica costituirà un limite: ben 5000 mAh, supportati da un efficiente sistema di ricarica rapida. Lo usi per tutto il giorno e poi lo ricarichi in un attimo.

Insomma, non portare a casa l’ottimo Xiaomi Redmi 13C, a un prezzo così compatto, sarebbe un vero peccato. Completa adesso il tuo ordine su Amazon per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però: la disponibilità è limitata.

