Xiaomi Redmi 12C: lo smartphone tuttofare oggi è tuo a soli 110€

A un prezzo speciale, oggi acquisti lo Xiaomi Redmi 12C. Questo smartphone tuttofare è l’ideale per chi cerca risparmio e qualità, senza però rinunciare alle prestazioni. La versione in promozione su eBay è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM, per un’ottima gestione di produttività e intrattenimento. Mettilo nel carrello a soli 109,99 euro, anziché 199,90 euro (prezzo di listino). Un ottimo sconto da prendere al volo prima che terminino le scorte.

Addirittura, con questa offerta la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate tasso zero con un click. Così potrai pagare il tuo acquisto da soli 36,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi Redmi 12C: uno smartphone dalle mille risorse

Prima di tutto lo Xiaomi Redmi 12C 4GB + 128GB è super compatto. Lo porti sempre con te senza fastidi. In tasca o nella borsa, è sempre pronto per renderti la vita più smart. La fotocamera principale da 50MP è ottima per scattare foto sempre perfette. Il processore MediaTek Helio G85 è ultra fluido e offre prestazioni ancora più bilanciate regalando un’esperienza di intrattenimento e di gaming speciale. Lasciati coinvolgere dall’ampio display HD+ da 6,71 pollici!

Acquistalo immediatamente a soli 109,99 euro, anziché 199,90 euro (prezzo di listino). Non ti dimenticare che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.