Xiaomi Redmi 12C: BOMBA Red Friday MediaWorld

Grazie al Red Friday di MediaWorld, oggi acquisti il fantastico Xiaomi Redmi 12C a soli 159 euro, invece di 199,90 euro. Si tratta di un ottimo smartphone Android dal prezzo economico che ora lo è diventato ancora di più. Offre 4GB di RAM e 128GB di ROM per una gestione delle app e dei giochi, oltre ai contenuti multimediali, estremamente rapida e fluida. Intuitivo, semplice da utilizzare e performante, questo è lo smartphone che si adatta a tutti e non il contrario.

Se ti interessa questo dispositivo, probabilmente stai cercando un telefono economico, ma dalle caratteristiche interessanti. Quindi sei nel posto giusto. Infatti, il Redmi 12C è dotato del processore MediaTek Helio G85 che rende tutto estremamente rapido e piacevole da utilizzare. Non ci sono ostacoli per questo chipset e per la tua voglia di divertimento e intrattenimento. Goditi tutto quanto sull’ottimo Dot Drop Display da 6,71 pollici.

Xiaomi Redmi 12C: un peccato lasciarselo scappare

Sarebbe un vero peccato lasciarsi scappare lo Xiaomi Redmi 12 4GB 128GB a questo prezzo eccezionale. Merito del Red Friday di MediaWorld, ma devi essere veloce perché le scorte potrebbero terminare causa sold out. Afferra la tua nuova doppia fotocamera professionale da 50MP che offre scatti perfetti anche al buio grazie alla Modalità Notte. Immortala ogni tuo ricordo indipendentemente dalla luce circostante o dalle condizioni, saranno sempre perfette.

La memoria espandibile può offrire fino a 1TB di spazio di archiviazione con MicroSD. Insomma, questo smartphone ha un potenziale esagerato alimentato da una batteria a lunga durata con capacità di 5000 mAh. Cosa stai aspettando? Lasciati travolgere dalle offerte del Red Friday di MediaWorld. Acquista il Redmi Note 12 a soli 159 euro, invece di 199,90 euro. Tutto questo solo ed esclusivamente su MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.