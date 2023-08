Xiaomi Redmi 10 2022: oggi a soli 129€

Vuoi uno smartphone economico, ma di carattere? Cerchi il risparmio, ma senza rinunciare alla qualità? Allora abbiamo trovato il prodotto giusto per te. Solo per oggi sul Mi Store Italia lo acquisti a un prezzo fantastico. Metti in carrello lo Xiaomi Redmi 10 2022 a soli 129,90 euro, invece di 199,90 euro. Come dicevamo, questa promozione ha le ore contante ed è valida, fino a esaurimento scorte, nella giornata odierna.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Assicurati quindi uno telefono con tutte le caratteristiche che ti piacciono, ma a basso costo. Il modello in promozione è la versione 2022 con 4GB di RAM e 64GB di ROM. Uno dei suoi punti di forza è lo schermo da 6,5 pollici con tecnologia DotDisplay FHD+ e refresh rate a 90Hz. Dotato di AdaptiveSync, ogni fotogramma viene regolato in modo intelligente per un’esperienza visiva ancora più fluida.

Xiaomi Redmi 10 2022: la migliore tecnologia al miglior prezzo

Miglior prezzo quindi sul Mi Store per lo Xiaomi Redmi 10 2022. Eppure non si perde in sottigliezze. Infatti, lo schermo è protetto dalla tecnologia Corning Gorilla Glass 3, la migliore per dare resistenza a urti e graffi allo schermo. In più hai anche dalla tua il processore MediaTek Helio G88, pensato e realizzato per chi ama il gaming e non vuole compromessi quando gioca in mobilità.

La potente batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo prolungato per tutta la giornata con una sola carica. E grazie alla tecnologia Fast Charging 18W ricarichi il tuo nuovo smartphone in pochissimo tempo. Cosa stai aspettando? Anche tu devi essere veloce se vuoi aggiudicartelo a questo ottimo prezzo. Solo per oggi acquisti il Redmi 10 2022 a soli 129,90 euro, invece di 199,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.