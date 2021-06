Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite è quel gioiello di aspirapolvere senza fili, che a 89€ circa non ti sogneresti mai di prendere. E invece, all'Amazon Prime Day questo affare lo fai, ma attento perché durerà pochissimo: lo sconto totale è del 40% e le spedizioni sono rapide e gratis.

Xiaomi: una scopa elettrica, mille usi, un mega sconto

Lei è una sola, ma con gli accessori in dotazione non ti limiti di certo a togliere peli, polvere, capelli e sporcizia dal pavimento: raggiungi anche gli angoli più ostinati e senza fatica. Non manca infatti una lunga asta, ma puoi anche usare quella corta: scegli tu, in base alle tue esigenze.

Il gioiello in sconto è anche campione di autonomia energetica: 45 minuti di tempo per pulire in tutta calma, mica poco! Sei tu a decidere a che potenza aspirare: per il quotidiano, basta la modalità standard, ma se c'è bisogno di un vortice aspirante, basta passare alla modalità Max!

Insomma, dimmi in quale altro contesto puoi portare a casa un aspirapolvere senza fili – a marchio Xiaomi – a meno di 90€: è un'occasione pazzesca e te la offre il Prime Day con spedizioni rapide e gratis!

