Xiaomi, prezzo BOMBA per lo speaker smart con infrarossi: solo 29€ (-40%)

Lo spettacolare smart speaker di Xiaomi è in mega sconto su Amazon del 40%. Un prodotto di alta qualità, con massimo supporto all’assistente vocale di Google e un design che impreziosirà qualsiasi forma di arredamento. Un audio avvolgente con volume alto e bassi super definiti.

Approfitta dello sconto del 40% per portarlo adesso a casa a 29,99€ invece di 49,99€: completa al volo l’ordine per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Elegantissimo sotto il punto di vista estetico, è un concentrato di tecnologia che impreziosirà il tuo arredamento. Attiva l’assistente vocale di Google semplicemente utilizzando la voce. Chiedigli qualsiasi informazione ti serva, gestisci la casa intelligente e non solo. Puoi anche usarlo per ascoltare musica, rimanere aggiornato sulle ultime notizie e anche sul meteo.

Dalla sua, una caratteristica che altri prodotti non hanno: un modulo infrarossi integrato. La sua funzionalità è assurda: grazie a lui, potrai rendere smart anche i prodotti di casa che non lo sono. Ad esempio, la TV o il condizionatore: qualsiasi cosa che normalmente funziona tramite telecomando infrarossi. Una funzionalità geniale.

Non perdere l’occasione di portare a casa un prodotto spettacolare come questo speaker smart di Xiaomi, adesso in sconto del 40% su Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 29,99€ appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.