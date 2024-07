Xiaomi Power Bank 3 Ultra Compact a soli 21€ OGGI sul Mi Store

Approfitta subito dell’ottimo sconto che il Mi Store ha riservato sul praticissimo Xiaomi Power Bank 3 Ultra Compact. Pensa, solo per oggi lo acquisti a soli 21,99€, invece di 29,99€. Si tratta di un’ottima soluzione per avere a disposizione, ovunque tu sia, una fonte di energia d’emergenza.

Essendo ultra compatto ed estremamente sottile è facilissimo da portare in giro. Brevi o lunghi viaggi, questo power bank sarà un valido compagno per riportare in carica i tuoi dispositivi mobili. Ultra capiente, ha una capacità di 10000 mAh. Sbrigati a metterlo in carrello, l’offerta termina tra poche ore.

Xiaomi Power Bank 3 Ultra Compact: la soluzione per non rimanere più senza batteria

Basta rimanere senza batteria con i tuoi dispositivi! Grazie allo Xiaomi Power Bank 3 Ultra Compact hai una fonte di energia da sfruttare in qualsiasi momento e ovunque. Grazie a questo portento puoi ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Lo sfrutti con smartphone, tablet e Switch. Questo power bank offre 2 porte USB-A e 1 porta USB-C. Utilizzale contemporaneamente per 3 dispositivi. Facilissimo da usare, tocca due volte il pulsante di verifica della batteria per passare alla modalità di ricarica a corrente ridotta per smartband, casse Bluetooth e altro.

Grazie a questo power bank soddisfi l’esigenza di ricarica quotidiana dei tuoi dispositivi in viaggio preservando la salute della loro batteria. Acquistalo adesso a soli 21,99€, invece di 29,99€.