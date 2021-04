Per la felicità di chi predilige Amazon per i suoi acquisti, Xiaomi POCO X3 Pro torna finalmente disponibile in prenotazione sulla piattaforma. L’edizione con 6GB di RAM e 128GB di storage costa 199€ adesso.

Xiaomi POCO X3 Pro torna su Amazon a 199€

Meno di 200€ per uno smartphone medio di gamma, che si sente e si comporta da flagship. Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 860 supportato – in questa versione – da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Bello e robusto, il suo ampio display – protetto da vetro Gorilla Glass 6 – ti fornirà tutti i dettagli di gioco che ti servono per avere un’esperienza di gioco eccezionale. Complice anche la risoluzione FHD+ e il refresh rate che si spinge a 120Hz.

Sul posteriore, un buon comparto fotografico composto da 4 sensori e – per non farsi mancare proprio nulla – una batteria da 5160 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 33W) per non rimanere mai senza energia!

Sospettiamo che le scorte di Xiaomi POCO X3 si esauriranno nuovamente in modo molto rapido: prenotalo subito a 199€ prima che l’offerta presente su Amazon finisca.

Le spedizioni partiranno dal 7 aprile e saranno completamente gratuite. Non perdere questa e altre occasioni tech super ghiotte: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone