Xiaomi POCO M5: approfitta dell'offerta del giorno sul Mi Store (-60€)

Corri subito sul Mi Store se vuoi risparmiare 60 euro sull’acquisto dell’ottimo Xiaomi POCO M5. Hai tempo solo oggi perché si tratta di un’offerta del giorno. Perciò sbrigati a metterlo nel carrello con soli 149,90 euro, invece di 209,90 euro. Si tratta di una promozione pazzesca e perderla sarebbe un vero sacrilegio. La versione scontata è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM.

Ridefinito lo smartphone per i gamer, questo gioiellino unisce il risparmio a una solida qualità. Veloce come un missile, il processore MediaTek Helio G99 garantisce prestazioni da paura. Nessun gioco sarà impossibile con questo telefono da gaming super performante. Al fantastico chipset si aggiunge anche un ottimo display DynamicSwitch FHD+ a 90Hz con Corning Gorilla Glass.

Xiaomi POCO M5: prestazioni da urlo, prezzo solo per oggi

Fai tua l’offerta del giorno sul Mi Store e compra lo Xiaomi POCO M5 a soli 149,90 euro. Meno di 200 euro per uno smartphone che non ti deluderà affatto. Portalo sempre con te senza preoccupazioni grazie alla mega batteria da 5.000 mAh che garantisce lunga durata e una ricarica rapida a 18W. Scatta foto speciali grazie alla fotocamera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale.

La scocca texturizzata rende questo modello ancora più elegante e apprezzabile al tatto. È leggero e quindi non ti stanca durante l’utilizzo, soprattutto durante le lunghe sessioni di gioco quando non devi mollare un centimetro per raggiungere la vittoria! Scegli tra tre colori spettacolari e goditi questo bolide a un prezzo power. Acquistalo subito a soli 149,90 euro, invece di 209,90 euro. La consegna è gratuita.

