Xiaomi Pad 6: la rivoluzione dei tablet in OFFERTA su Unieuro

Nessun dubbio in merito all’efficienza rivoluzionaria del nuovo Xiaomi Pad 6. Un tablet di ultima generazione che spinge molto su produttività e intrattenimento. Semplice e intuitivo, oggi lo acquisti a un prezzo molto vantaggioso su Unieuro. Mettilo subito in carrello a soli 399,90 euro, invece di 429,90 euro. Dotato di ogni comfort tecnologico, garantisce un’esperienza sempre top di gamma abbinata alle più recenti tecnologie.

Sperimenta la connessione WiFi 6, molto più stabile e veloce, per download, trasferimento dati, streaming, gaming e molto altro sempre fluidi e rapidissimi. Anche la gestione di app e giochi è ottimizzata dal processore Qualcomm Snapdragon 870 che garantisce prestazioni di altissimo livello in ogni situazione. Con 128GB di ROM hai tantissimo spazio per archiviare foto, video e contenuti multimediali oltre che per installare app e giochi.

Xiaomi Pad 6: la meraviglia accessibile a tutti

Con 11 pollici di display Ultra HD a 144Hz lo Xiaomi Pad 6 è perfetto per lavoro, scuola e divertimento. Guarda film o serie TV a una qualità eccellente grazie alla sua tecnologia che arriva a 2,8K. La batteria da ben 8840 mAh è oltre la lunga autonomia. Utilizzalo per più giorni senza doverlo ricaricare grazie anche alla gestione intelligente delle prestazioni.

Acquistalo immediatamente a soli 399,90 euro, invece di 429,90 euro. Scegliendo la vetrina di Unieuro hai la consegna gratuita a domicilio tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 133,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.