Xiaomi Pad 6 in OTTIMO SCONTO su Amazon

Xiaomi Pad 6 in offerta: le caratteristiche

Xiaomi Pad 6 offre un display da 11 pollici con una risoluzione spettacolare di 2880 x 1800 pixel, che ti regala un’esperienza visiva straordinaria. Con una luminosità di 550 cd/m² e la tecnologia display LCD, i colori sono vibranti e le immagini sono nitide e dettagliate. Inoltre, il vetro del display è protetto da Corning Gorilla Glass, che lo rende resistente e durevole.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 e di 6 GB di RAM LPDDR5, Xiaomi Pad 6 è pronto a gestire qualsiasi attività. E con una memoria interna da 128 GB, hai spazio sufficiente per tutte le tue app, foto, video e documenti. Il sistema operativo Android 13 ti offre un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Grazie ai quattro altoparlanti incorporati e ai quattro microfoni, Xiaomi Pad 6 offre un’esperienza audio immersiva. Il sistema audio Dolby Atmos ti permette di goderti film, musica e giochi con un suono chiaro e avvolgente. Sarai completamente immerso in ogni contenuto.

Xiaomi Pad 6 supporta Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.2, garantendo una connessione veloce e stabile. Con il Wi-Fi 6, puoi navigare su Internet, trasmettere in streaming e giocare online senza problemi. Inoltre, la presenza di una porta USB 3.2 Gen 1 di tipo C ti consente di collegare facilmente dispositivi esterni.

Con un peso di soli 490 grammi e uno spessore di 6,51 mm, Xiaomi Pad 6 è estremamente portatile e comodo da trasportare ovunque tu vada. È perfetto per l’uso in mobilità o per rilassarti sul divano a guardare i tuoi contenuti preferiti.

