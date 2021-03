Un paio di giorni fa, Xiaomi ha iniziato a stuzzicarci con il messaggio “Mi Mix is coming” sui suoi profili di social media. Nella giornata di ieri, la società ha tenuto un grande evento in Cina dove ha presentato Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite. Nonostante le precedenti voci che indicavano l’apparizione del primo foldable del brand nel corso dello show, il dispositivo non è stato annunciato sul palco.

Xiaomi: un evento dedicato al foldable Mi Mix

Ora, l’azienda ci ha sorpreso con un nuovo poster che reca scritto “One More Day“. Potrebbe essere una chiara allusione all’iconica frase di “One More Thing” di Steve Jobs? Non lo sappiamo; di certo il rimando c’è ed è sicuro che Mi Mix sarà il prodotto rivoluzionario che i fan del brand asiatico stavano aspettando ieri. Dopo aver visto incredibili versioni del Mi 11 (Mi 11 Ultra è PAZZESCO, semplicemente), adesso c’è un gran fermento per il primo device pieghevole della compagnia. Sarà un prodotto simile – in quanto ad estetica – all’iconico Galaxy Z Fold2 e al Mate X2 di Huawei.

È interessante notare che la società in precedenza stava invitando gli utenti per un evento del 29 marzo tenutosi in Cina dove avrebbe fatto una “chiacchierata” sul futuro della serie Mi Mix. Apparentemente, sembra che non ci sia stato posto nella giornata di ieri per la presentazione del foldable, pertanto l’OEM avrebbe optato per un evento dedicato che si terrà oggi, alle ore 19:30 del fuso orario di Pechino. Da noi, sarà annunciato verso le 13:30, ma essendo un device (purtroppo) destinato al mercato cinese, non riceverà una presentazione globale.

Dopo una lunga pausa, la compagnia è finalmente pronta a presentare un nuovo smartphone facente parte della serie Mi Mix. Il primo è stato introdotto con un design senza cornice che lasciava a bocca aperta gli utenti dell’epoca. Il Mi Mix 2 è arrivato come un aggiornamento incrementale con uno schermo più piccolo e cornici ancora più ridotte. Il Mi Mix 3 poi, presentava un pannello full-screen con un’accattivante soluzione slider che celava la fotocamera anteriore e i sensori.

Un anno dopo, Xiaomi ha mostrando il concept-phone più bello di sempre, il Mi Mix Alpha, ma non possiamo nemmeno considerarlo un telefono mainstream in quanto non ha mai visto la luce del sole. Cosa ne pensate? Curiosi di saperne di più sul nuovo Mi Mix Fold? Restate connessi per restare aggiornati in merito.

Xiaomi

Smartphone