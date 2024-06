Xiaomi No IVA Week: risparmia oltre 130 euro

Prosegue la No IVA Week di Xiaomi su tanti diversi modelli di smartphone e prodotti per rendere più smart la propria quotidianità. Tra le principali offerte segnaliamo il Redmi Note 12 in vendita a 147 euro anziché 279,90 euro, per un risparmio di 132 euro. Il modello protagonista della promozione è quello con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Su tutti i prodotti in promo è poi possibile beneficiare della consegna gratuita. Prima dunque di vedere nel dettaglio gli articoli in forte sconto, segnaliamo che le offerte terminano il prossimo 17 giugno o fino ad esaurimento scorte.

Le migliori offerte della No IVA Week di Xiaomi

Come promesso, riportiamo le offerte più importanti della No IVA Week in corso sullo store ufficiale di Xiaomi:

Smartphone

Redmi Note 12 (4+128 GB) in offerta a 147 euro invece di 279,90 euro (sconto di 132 euro)

in offerta a 147 euro invece di 279,90 euro (sconto di 132 euro) Redmi Note 13 (6+128 GB) in offerta a 163,85 euro invece di 199,90 euro (sconto di 36 euro)

in offerta a 163,85 euro invece di 199,90 euro (sconto di 36 euro) Redmi Note 13 Pro (8+128 GB) in offerta a 270 euro invece di 329,90 euro (sconto di 59 euro)

in offerta a 270 euro invece di 329,90 euro (sconto di 59 euro) Redmi Note 12 Pro 5G (6+128 GB) in offerta a 270 euro invece di 399,90 euro (sconto di 129 euro)

Prodotti smart life

Redmi Buds 4 White in offerta a 32,77 euro invece di 69,99 euro (sconto di 37 euro)

in offerta a 32,77 euro invece di 69,99 euro (sconto di 37 euro) Xiaomi Smart Air Purifier 4 White in offerta a 155 euro invece di 249,99 euro (sconto di 94 euro)

in offerta a 155 euro invece di 249,99 euro (sconto di 94 euro) Mi Smart Air Fryer 3.5L in offerta a 57 euro invece di 119,99 euro (sconto di 62 euro)

in offerta a 57 euro invece di 119,99 euro (sconto di 62 euro) Xiaomi Smart Humidifier 2 in offerta a 49 euro invece di 79,99 euro (sconto di 30 euro)

Ti confermiamo che le offerte riportate qui sopra sono valide fino alla mattina del 17 giugno, più precisamente fino alle 9:59. Per avere invece una panoramica completa delle promozioni in corso, collegati alla pagina della No Iva Week di Xiaomi.