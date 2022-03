Xiaomi No Iva Week: 3 oggetti indispensabili a un prezzo super

Hai solo due giorni per approfittare della promo No Iva Week di Xiaomi. Tantissimi prodotti sono super sconti perché gli è stato tolto il 22% di Iva. Parliamo quindi di un ulteriore ribasso del 18% a prezzi già scontati. In questo articolo vedremo insieme 3 oggetti indispensabili dei quali non puoi fare assolutamente a meno. Saranno la tua salvezza in molte situazioni.

Come questo incredibile Xiaomi Mi Wireless Power Bank Essential, tuo a soli 19,66 euro, invece di 23,99 euro (prezzo di listino 24,99 euro). Da 10000 mAh, questo incredibile salva smartphone ha anche un'uscita wireless fino a 10W, oltre alla porta USB-A che supporta un'uscita da 18W. Con questo dispositivo potrai ricaricare la batteria e i dispositivi contemporaneamente. Inoltre, lo puoi anche portare in aereo grazie al suo smart chip per una maggiore sicurezza.

Questo power bank di Xiaomi è in grado di ricaricare fino a 2 dispositivi alla volta, uno in modalità wireless e l'altro tramite cavo USB. Inoltre, altra caratteristica importantissima, rispetta gli standard di ricarica wireless Qi, perciò risulta essere compatibile anche con i telefoni Apple e Samsung.

L'essenziale è Xiaomi

Un altro articolo furbo che non dovrebbe mai mancare, in super sconto grazie al No Iva Week, è la Mi Portable Air Pump. Mettila nel carrello a soli 34,42 euro, invece di 41,99 euro (prezzo di listino 49,99 euro). Si tratta di un prodotto davvero indispensabile che potrebbe salvarti da tante situazioni più o meno goliardiche.

Si tratta di un praticissimo compressore elettrico portatile dalle dimensioni davvero ridotte. Ma non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni minute. Con sé ha da offrirti un display per il rilevamento digitale della pressione. In più, una volta impostato il psi si fermerà automaticamente. Inoltre, la sua batteria al litio integrata ti garantisce un'estrema portabilità.

Infine, è potente e multiuso. Infatti potrai usarlo per gonfiare le ruote della bici, gli pneumatici della tua auto e anche un pallone. Con questo strumento potrai controllare regolarmente la pressione degli pneumatici per viaggiare in tutta sicurezza.

E per concludere non poteva mancare lei, la Xiaomi Mi TV Stick, lo streaming sempre a portata di mano. Acquistala a soli 36,88 euro, invece di 44,99 euro (prezzo di listino 49,99 euro). Ti basterà una connessione internet e una porta HDMI per collegarla a uno schermo o a un televisore.

Avrai accesso a tutti i tuoi contenuti preferiti. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Pluto TV, YouTube e tante altre piattaforme ti stanno aspettando. Pesa solo 30 grammi, quindi potrai portarla sempre con te senza fatica.