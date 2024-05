ASUS ROG Ally a -200€ in MENO (su Amazon) è REGALATA!

ASUS ROG Ally non è la classica console portatile, ma un vero e proprio PC da gaming in miniatura. Questo potentissimo dispositivo è in grado di far girare anche i più recenti tripla AAA con una qualità grafica assurda. E mentre il suo prezzo originario si attesta sui 799,00€, in questo momento la potrai far tua a soli 599,00€!

Tutte le caratteristiche di ASUS ROG Ally

Al cuore di questa console c’è il potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, progettato per garantire prestazioni eccezionali e fluidità di gioco anche nei titoli più impegnativi. Arricchiscono l’esperienza i 16 GB di RAM DDR5 che consentono di gestire senza problemi più attività contemporaneamente, eliminando ogni rischio di lag.

Abbiamo poi un’SSD PCIe da 512 GB che assicura caricamenti rapidi e prestazioni fluide, garantendo un accesso istantaneo ai tuoi giochi e alle tue applicazioni. E non manca la possibilità di espandere lo storage mediante l’inserimento di una scheda SD.

Con Windows 11 Home a bordo, hai accesso a tutte le tue piattaforme di gioco preferite, da Steam all’Epic Games Store, senza alcuna limitazione. Inoltre, la libreria di giochi online ti permette di portare con te le tue avventure ovunque tu vada, trasformando ROG Ally in un PC portatile completo per tutte le tue esigenze.

E nonostante le dimensioni abbastanza generose, questa console offre comoda e sicura che non affatica le mani. Ovviamente, è dotata anche di un sistema di raffreddamento Dual Fan che la mantiene fresca e silenziosa, evitando surriscaldamenti anche durante le attività più impegnative.

Gioca ai tuoi titoli preferiti ovunque, come se fossi sul tuo PC fisso! Prendi ora la tua ASUS ROG Ally a soli 599,00€, al posto dei classici 799,00€!