Xiaomi Monitor Clock: controlla ora, temperatura e umidità a soli 19€

Vuoi sapere sempre che ore sono, qual è la temperatura e la percentuale di umidità nella tua casa o nel tuo ufficio? Non serve spendere una fortuna per avere tutto questo e molto altro. Devi solo approfittare dell’offerta a tempo sul Mi Store. Acquista ora lo Xiaomi Monitor Clock a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

Sembra un semplice dispositivo in bianco e nero, ma in realtà questo è lo strumento perfetto per prendersi cura e avere attenzione della propria salute e di quella della famiglia. Lo fai senza fatica e in modo costante. Sbrigati perché questa offertona dura ancora poche ore sul Mi Store.

Xiaomi Monitor Clock: benessere e salute

Con lo Xiaomi Monitor Clock scegli di vivere a casa tua o in ufficio prestando attenzione alla tua salute e al tuo benessere. Infatti, grazie alle informazioni in tempo reale di questo piccolo, ma intelligente monitor, puoi regolare in modo corretto temperatura e umidità.

Può essere utilissimo per diverse applicazioni. Ad esempio, in bagno per evitare muffe, in cucina o nella camera da letto per dormire bene. Inoltre, è perfetto se vuoi coltivare meglio le piante, conservare gli alimenti e limitare la proliferazione di batteri.

A colpo d’occhio capisci il livello di comfort di quella stanza. Infatti, a seconda di temperatura e umidità, una emoticon ti dice se il livello è o non è confortevole. Il display è visibile in modo chiaro da diverse angolazioni.

Acquistalo adesso a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Questa super offerta a tempo è disponibile solo per oggi, salvo esaurimento scorte, e solo sul Mi Store. Approfittane subito.