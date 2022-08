Xiaomi Mix Fold2: ci sarà un super schermo OLED di Samsung

Secondo quanto si apprende, il nuovo Xiaomi Mix Fold2 potrebbe disporre del nuovissimo pannello di Samsug OLED Eco2 con refresh rate a 120 Hz; inoltre, potrebbe avere un aspect ratio migliorato. Facciamo ora il punto delle indiscrezioni uscite sul web.

Xiaomi Mix Fold2: ecco cosa sappiamo

Sappiamo che i foldable sono la moda del momento; Samsung e Motorola rilasceranno prestissimo i nuovi pieghevoli per il mercato internazionale e secondo gli ultimi rumors, anche Xiaomi lancerà presto un device di questo tipo. Il debutto dello stesso è previsto per la fine del mese e oggi sono trapelate sul web le specifiche tecniche del display.

A riportare questi rumors ci ha pensato l’insider cinese Panda is Bald che ha affermato che lo Xiaomi Mix Fold2 vanterà schermi da 120 Hz; quello esterno sarà un E5 di Samsung, quello interno invece, un OLED Eco2 della stessa compagnia coreana.

Rispetto al passato, il nuovo Eco2 sarà capace di ridurre il consumo energetico del 25% e aumenterà la luminosità del 33%; inoltre, questo è lo stesso display che abbiamo avuto nello Z Fold3 della compagnia quindi sappiamo già come funzionerà.

In un rumor separato, un altro insider cinese, Digital Chat Station, ha rivelato che il Mix Fold2 avrà un rapporto schermo-cornici migliorato. La risoluzione sarà di 2520 x 1080 pixel e l’aspect ratio invece, di 21:9. In poche parole, non ci sarà più l’effetto “telecomando”.

Quando arriverà Xiaomi Mix Fold2? Bella domanda: si dice che Lei Jun, il CEO della società, potrebbe presentarlo l’11 agosto, quindi fra pochissimi giorni. Restate connessi per non perdervi le ultime indiscrezioni in merito.

Potrebbe esserci un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, una main camera da 50 Megapixel e il chip d’imaging Surge C1. Sfiderà il futuro Galaxy Z Fold4 di Samsung.

