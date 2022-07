Xiaomi Mix Fold 2 e Redmi K50S Pro si mostrano online

Grazie al sito cinese del TENAA scopriamo quali saranno le configurazioni dei prossimi flagship dell’OEM cinese numero uno al mondo. I futuri Xiaomi Mix Fold 2 e Redmi K50s Pro stanno per arrivare. Facciamo il punto su cosa sappiamo al momento.

Xiaomi Mix Fold 2 e Redmi K50S Pro: cosa sappiamo?

Come detto, il colosso asiatico sta per lanciare un nuovo pieghevole di punta e un nuovo flagship killer nel mercato locale interno; oggi, grazie al portale TENAA possiamo scoprire le specifiche dei due telefoni, configurazioni incluse. Il Mix Fold 2 è nell’aria da diverso tempo e sarà il secondo foldable del brand; il K50s Pro sarà un top di gamma dal prezzo contenuto. In Europa verrà commercializzato come Xiaomi 12T Pro. Entrambi avranno un pannello con refresh rate da 120 Hz. Il Redmi invece, godrà della fotocamere da 200 Mpx.

Sotto la scocca di questi due smartphone batterà un cuore Qualcomm: dovremmo trovare lo Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di memoria RAM e 512 o 1 TB di storage interno. Ci sarà il supporto alla ricarica rapida da 67W, ma non conosciamo la capacità della batteria.

Attenzione perché il Redmi potrebbe essere il primo modello della compagnia con una main camera da 200 Mpx; potrebbe avere una variante low cost con 128 GB di memoria e 8 GB di RAM. Al contrario del pieghevole qui avremo il supporto alla ricarica rapida da 120W. Il debutto di questi terminali è alle porte; restate connessi con noi.

