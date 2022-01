Xiaomi Mix 5 Pro: nessun device sarà potente come lui

Il concept del nuovo Xiaomi Mix 5 Pro emerge online insieme alle sue specifiche chiave. Ci troviamo di fronte a quello che potrebbe essere – sulla carta – il telefono più potente mai creato.

Xiaomi Mix 5 Pro: questo il suo design?

Da quando la line-up Xiaomi 12 è stata lanciata in Cina, le persone hanno speculato sull'ipotesi del debutto della variante Ultra. Precedenti perdite di dummy e case hanno rivelato l'esistenza del presunto 12 Ultra, tuttavia, sembra che lo smartphone verrà rilasciato sotto il moniker Xiaomi Mix 5 Pro.

E ora, il graphic designer Parvez Khan, alias Technizo Concept, in collaborazione con LetsGoDigital ha creato una serie di render del prodotto in questione. Le immagini concettuali si basano su precedenti indiscrezioni emerse in merito.

Il rendering rivela che il terminale potrebbe essere dotato di un display arrotondato a schermo intero con bordi simmetrici capace di rendere il gadget esteticamente gradevole. Si dice che sia dotato di una fotocamera sotto il display da 48 MP e quindi non abbia fori sul pannello.

Potrebbe anche essere dotato di un display AMOLED da 6,73 pollici con una risoluzione WQHD+ e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. Si dice che disponga di una luminosità di picco di 1500 nits e verrà fornito con supporto HDR10 e Dolby Vision. È anche pubblicizzato per venire con un sensore di impronte digitali in-display.

Anche la parte posteriore del dispositivo è molto intrigante poiché il modulo della fotocamera copre quasi un terzo del pannello posteriore. Il Mix 5 Pro utilizzerà un modulo fotografico di forma rotonda con un'ampia sporgenza rettangolare alla base. Questo potrebbe disporre di un ampio sensore principale posizionato centralmente. Si dice che la fotocamera principale del Mix 5 Pro sia una lente grandangolare con sensore di immagine Samsung ISOCell GN5 da 50 megapixel.

La back cover rivela anche la presenza del marchio Leica nell'angolo in alto a sinistra, il che indica che il flagship sarà il primo smartphone Xiaomi ad avere la partnership con il colosso tedesco.

Venendo alle sue specifiche, si dice che il dispositivo sia dotato di Snapdragon 8 Gen 1 e di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe altresì disporre del chip Surge C2 Image Signal Processor (ISP). Non di meno, il Mix 5 Pro sarà dotato di una batteria da 5000 mAh con HyperCharge da 200 W di Xiaomi.