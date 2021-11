Xiaomi Mix 5: ecco quando verrà svelato (RUMOR)

La serie Xiaomi Mix è la gamma di device più innovativi della compagnia; l'azienda cerca di offrire il meglio del meglio della tecnologia attualmente disponibile con questi prodotti.

Xiaomi Mix 5: cosa sappiamo al momento?

Sappiamo che, ad agosto, Xiaomi Mi Mix 4 è stato presentato in anteprima; lo smartphone offre un processore Snapdragon 888+, una back cover con uno schermo secondario, una ricarica rapida da 120 W e un corpo in ceramica. Non di meno, gode della selfiecam nascosta sotto il pannello.

È improbabile che qualcuno sia sorpreso dal sapere che l'OEM cinese sta lavorando ad un erede del telefono in questione. Ora, da recenti rumor, apprendiamo che il nuovo modello verrà commercializzato in due varianti. Al momento, la società sembra che stia testando due terminali aventi nome in codice Thor e Loki. I dispositivi sono già stati certificati in Cina e sembra che non verranno venduti al di fuori del continente asiatico.

A livello di indiscrezioni, dicono che Mix 5 dovrebbe ricevere la piattaforma Snapdragon 8 Gen1, una nuova generazione di scanner per le impronte digitali dello schermo e una snapper selfie da 48 megapixel, che pare che sia nascosta sotto il display. La fotocamera principale dovrebbe essere composta da tre sensori aventi risoluzione di 50 + 48 + 48 Megapixel. Il debutto è previsto per marzo 2022.

Da recenti rumor sappiamo che la line-up di device premium del brand asiatico sarà numerosa, e pare che potrebbe esserci posto anche per lo Xiaomi 12X, un flagship killer dalle dimensioni compatte.

In precedenza, sono emerse informazioni secondo cui uno dei modelli della serie Xiaomi 12 ha il nome in codice Psyche. Il numero di modello di questo dispositivo è 2112123G per il mercato cinese e 2112123AC per il mercato globale. Nel database IMEI, notiamo che questo dispositivo verrà chiamato Xiaomi 12X. Dai portali leggiamo il supporto per la ricarica rapida da 67 watt.

Infine, leggiamo che avrà un display AMOLED da 6,28 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Lo schermo supporterà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, HDR10 e uno scanner di impronte digitali. Lo smartphone eseguirà lo Snapdragon 870 di Qualcomm e le dimensioni della scocca saranno di 145,4×65,4 mm. Un sensore 50 Mpx fungerà da snapper principale sul retro. A giudicare dalla diagonale del display, questo sarà uno dei (pochi) flagship compatti presenti sul mercato.